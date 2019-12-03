03 Aralık 2019 Salı 15:03:06 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 15:30:34
Stoltenberg'den Türkiye açıklaması: Türkiye ile olan anlaşmazlığı çözmeyi garanti edemiyoruz
Londra'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Londra Zirvesi sonunda Türkiye ile olan anlaşmazlığı çözmeyi garanti edemiyoruz." dedi.
Londra'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg birliğin gündemine ilişkin başlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, ""Türkiye ve NATO arasındaki sorunun Londra Zirvesi'nin sonunda çözüleceğinin garantisini veremem." dedi.
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