STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek! Yürekten inanıyoruz

Sivil toplum kuruluşları, Türkiye'nin İdlib'de yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yaptı.

"SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ!"

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Başkanı Akbulut, "Sivil Toplum Kuruluşları olarak hayati bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde, devletimizin ülke güvenliği ve menfaatlerini esas alan, bölgemizde barışın tesisi ve korunmasını gözeten adımlarını sonuna kadar destekliyoruz." dedi.

"YÜREKTEN İNANIYORUZ"



"Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı yaptığımız mücadelenin birlik beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inanıyorum."

Ayrıntılar Geliyor...