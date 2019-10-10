SSB’den 'yanınızdayız' videosu

SSB Başkanı İsmail Demir, videoyu Twitter hesabından “Savunma sanayii her zaman ve her yerde Türk Silahlı Kuvvetleri’yle Allah kahraman ordumuzun yardımcısı olsun. #BarışPınarıHarekatı” mesajıyla paylaştı.

Afrin ve Zeytin Dalı harekatından da görüntülerin yer aldığı videoda başta ATAK helikopteri olmak üzere, İnsansız Hava Araçları, makineli tüfekler, hassas güdümlü füzeler ve fırtına obüsleri gibi yerli ve milli imkanlarla üretilen savunma sanayii ürünlerine yer verildi.