SSB Başkanı Demir'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Şaka mı yapıyorsunuz?

Katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin S-400 alımıyla ilgili skandal açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Savunma Sanayyi Başkanı İsamil Demir'den geldi.

Kılıçdaroğlu'nun, 'S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Irak mı, İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak?' saldıracak sözlerine ilişkin Başkan Demir, "HSS alımı TSK'nın bütün organları tarafından yıllardır isteniyor. HSS ya da S-400 gerekli mi diye TSK'ya sorarsanız size verecekleri cevap 'Şaka mı yapıyorsunuz?' olacaktır." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

S-400 bu yıl sonunda aslında hazır olacak. Eğitim ve diğer faaliyetler sonlandığında Haziran ayında tam kapasite hazır olacak.

'ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ?'

Türkiye için hava ve füze savunma sistemi bangır bangır bağırarak gelen bir ihtiyaç. HSS alımı TSK'nın bütün organları tarafından yıllardır isteniyor. HSS ya da S-400 gerekli mi diye TSK'ya sorarsanız size verecekleri cevap 'Şaka mı yapıyorsunuz?' olacaktır.

KILIÇDAROĞLU S-400 ALIMIYLA İLGİLİ NE DEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlı, Ankara'nın S-400 alımına ilişkin, "Türkiye'nin bölgedeki gücüne güç katan, ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin şiddetle karşı çıkmaya çalıştıkları S-400 alımına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu ''S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Irak mı, İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan'la mı kavga edeceğiz'' ifadelerini kullanmıştı?