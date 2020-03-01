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01 Mart 2020 Pazar 11:08:48 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 11:45:25

Hatay için "Çalıntı eyalet" haberini yapan 3 Sputnik çalışanı gözaltına alındı

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

İHA

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