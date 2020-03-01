Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü gözaltına alındı
Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., İstanbul'da gözaltına alındı.
Sputnik Haber Ajansı Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., İstanbul'da gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Rus Haber Ajansı Sputnik çalışanları hakkında, Türk Ceza Kanununun 301 ve 302. maddeleri uyarınca soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Rus Haber Ajansı Sputnik Türkiye Genel Yayın Müdürü Mahir B., hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığının talimat yazısı üzerine İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahir B.'yi gözaltına alarak Vatan Caddesi'ndeki İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Soruşturma kapsamında gönderilen talimat yazısı üzerine harekete geçen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Boztepe'yi gözaltına aldı.
Polis ekipleri, arama ve el koyma kararı doğrultusunda Sputnik Türkiye'nin İstanbul ofisinde arama yapıyor.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
DHA
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