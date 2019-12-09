SPL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? SPL sınav sonuçları sorgulama ekranı

SPL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? merak ediliyor. SPL sınavına giren adaylar, SPL sınav sonuçlarını nereden öğreneceklerini araştırıyor. SPL Kâğıt Ortamda Düzenlenecek Lisanslama Sınavları, hafta sonu 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. SPL sınavı ve sonuçlarına ilişkin merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

SPL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

SPL Kâğıt Ortamda Düzenlenecek Lisanslama Sınavları, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşti. SPL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama bulunmuyor. SPL sınav sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak. Adaylar, sınav sonuçlarını SPL Başvuru Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

SPL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarının internette ilanını izleyen 7 iş günü içerisinde SPL Başvuru Sistemi’nde yer alan İtirazlar bölümünden elektronik ortamda itirazda bulunabilirler. İtirazlar, sınav sonucunda açıklanan puanın hesaplanmasında herhangi bir yanlışlık olup olmadığının tespitini talep amaçlı yapılmakta olup sınav sorularına itiraz edilememektedir.

SPL BELGE SÜRESİ VAR MI?

Sınavdan Başarılı Olduktan Sonra Lisans Belgesini Almak İçin Süre Sınırı Var mı? merak ediliyor. Sınavdan başarılı olunması durumunda lisans belgesini almak için belirlenmiş herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Sınavlarda başarılı olma tarihinden itibaren 3 yıldan uzun bir süre geçmiş olması durumunda lisans başvurusunda bulunabilmek için lisans yenileme eğitimi alınması gerekmektedir.

Lisans almak için girilen sınavlarda, sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.