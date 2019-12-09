SPL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? SPL sınav sonuçları sorgulama ekranı
SPL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? SPL sınav sonuçları sorgulama ekranı, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. SPL Kâğıt Ortamda Düzenlenecek Lisanslama Sınavları, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Sınava giren adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. Adaylar heyecanla sonuçların ne zaman ve nereden açıklanacağını araştırıyor. SPL sınavı ve sonuçlarına ilişkin merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..
SPL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? merak ediliyor. SPL sınavına giren adaylar, SPL sınav sonuçlarını nereden öğreneceklerini araştırıyor. SPL Kâğıt Ortamda Düzenlenecek Lisanslama Sınavları, hafta sonu 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını beklemeye başladı. SPL sınavı ve sonuçlarına ilişkin merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.
SPL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
SPL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
SPL Kâğıt Ortamda Düzenlenecek Lisanslama Sınavları, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşti. SPL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama bulunmuyor. SPL sınav sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak. Adaylar, sınav sonuçlarını SPL Başvuru Sistemi üzerinden öğrenebilecek.
SPL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar sınav sonuçlarının internette ilanını izleyen 7 iş günü içerisinde SPL Başvuru Sistemi’nde yer alan İtirazlar bölümünden elektronik ortamda itirazda bulunabilirler. İtirazlar, sınav sonucunda açıklanan puanın hesaplanmasında herhangi bir yanlışlık olup olmadığının tespitini talep amaçlı yapılmakta olup sınav sorularına itiraz edilememektedir.
SPL BELGE SÜRESİ VAR MI?
Sınavdan Başarılı Olduktan Sonra Lisans Belgesini Almak İçin Süre Sınırı Var mı? merak ediliyor. Sınavdan başarılı olunması durumunda lisans belgesini almak için belirlenmiş herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Sınavlarda başarılı olma tarihinden itibaren 3 yıldan uzun bir süre geçmiş olması durumunda lisans başvurusunda bulunabilmek için lisans yenileme eğitimi alınması gerekmektedir.
Lisans almak için girilen sınavlarda, sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Başkan Erdoğan: Emperyalistlerin böl, parçala, yut anlayışı devam ediyor
- Şırnak- Mardin kırsalındaki arazide EYP patladı: 7 askerimiz yaralandı
- Şu anda Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var, ülkeye katkısını nasıl göremiyorlar?
- Ünal: Yahu biz geldiğimizde, 2002'de bu adamlar zaten devletin içerisine yerleşmişler
- Amanpour'a konuşan Aybet'ten bir kapak daha: Madem kendi işlerine bakıyorlar, Türkiye'ye uzanan bu tüneller niye