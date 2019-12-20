SPL sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? SPL sınav sonuçları sistemi haberimizde

SPL sınav sonuçları 2019, gündemin merakla beklenen açıklamaları arasında yer alıyor. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu tarafından gerçekleşen SPL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adaylar internette "SPL sınav sonuçları 2019 açıklandı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. SPL Kâğıt Ortamda Düzenlenecek Lisanslama Sınavları, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Sınava giren adayların heyecanla beklediği sonuçlara ilişkin merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

SPL SINAV SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

SPL sınav sonuçları 2019 henüz açıklanmadı. SPL Kâğıt Ortamda Düzenlenecek Lisanslama Sınavları, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşti. SPL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama bulunmuyor. SPL sınav sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak. Adaylar, sınav sonuçlarını SPL Başvuru Sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Geçtiğimiz yıl, 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde kâğıt ortamda düzenlenen sermaye piyasası faaliyetleri lisanslama sınav sonuçları 18.12.2018 saat 17.15'te SPL Başvuru Sistemi üzerinden açıklanmıştı.

SPL SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar sınav sonuçlarının internette ilanını izleyen 7 iş günü içerisinde SPL Başvuru Sistemi’nde yer alan İtirazlar bölümünden elektronik ortamda itirazda bulunabilirler. İtirazlar, sınav sonucunda açıklanan puanın hesaplanmasında herhangi bir yanlışlık olup olmadığının tespitini talep amaçlı yapılmakta olup sınav sorularına itiraz edilememektedir.

SPL BELGE SÜRESİ VAR MI?

Sınavdan Başarılı Olduktan Sonra Lisans Belgesini Almak İçin Süre Sınırı Var mı? merak ediliyor. Sınavdan başarılı olunması durumunda lisans belgesini almak için belirlenmiş herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır. Sınavlarda başarılı olma tarihinden itibaren 3 yıldan uzun bir süre geçmiş olması durumunda lisans başvurusunda bulunabilmek için lisans yenileme eğitimi alınması gerekmektedir.

Lisans almak için girilen sınavlarda, sınav konularının hepsinden bir defada başarılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır.