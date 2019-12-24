Büyükada'da faytonlarda kullanılan atlardan 81'inin ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilmesi sonrası hayvan hakları savunucularının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) karşısındaki Saraçhane Parkı'nda eylemleri devam ediyor.

İBB BAŞKANI HAYVANSEVERLERİN TALEPLERİNİ REDDETTİ

Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri adına açıklama yapan Ezgi Dilara Akdağ, geçen hafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yetkilileriyle yaptıkları görüşmede faytonların tamamen kaldırılması ve atların rehabilite edilerek güvenli bölgelere alınması taleplerinin karşılıksız kalması sebebiyle "yaşam nöbeti" eylemlerine devam ettiklerini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün 6 aylık çalışma dönemi ile ilgili düzenlediği toplantıda, Adalar'da simgesel olarak 35 faytonun kalacağını bildirdiği hatırlatıldı.

Akdağ, "35 fayton en az 140 atın sömürülmeye devam edeceği ve her sene ölen atlar yerine yenilerinin Adalar'a getirileceği anlamına geliyor. Sayın İmamoğlu yine bu toplantıda çarşamba günü İstanbul Valiliği ile yapacakları görüşme sonrası fayton ile ilgili kesin bir karar vereceklerini söyledi. Valilik ile yapılacak bu toplantıdan önce hayvan hakları savunucuları olarak, hissedebilen bireyler olarak tanımladığımız atların yaşadıkları zulme son verilmesi ve faytonların tamamen yasaklanması talebimizi yineliyoruz." dedi.

FAYTONLAR KALDIRILINCAYA DEK İMAMOĞLU'NU PROTESTO EDECEKLER

Belediye binasının karşısındaki parkta kurdukları çadırlarda kalan eylemciler basın açıklaması yaptı. "Hayvanların kanı İBB'nin elinde" sloganı atan grup adına Ezgi Dilara Akdağ tarafından yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İBB yönetimi başta olmak üzere tüm yetkililerden, ilgili kurum ve kuruluşlardan; faytonlarda çalışan atların son durumunun, Adalar'daki kaçak ya da kayıtlı atların toplam sayısının, hastalık bulaşan ya da Mallein Testi sonucunda ruam (+) şüphesi altında gözlem altında tutulan atlara dair bilgi ve raporların şeffaf bir şekilde paylaşılmasını, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İBB veterinerlik birimlerinin duruma derhal el koymasını ve ilgili ekiplerin Adalar'a yönlendirilmesini, hayvan hakları savunucularıyla birlikte Adalar´daki atlar için bakım ve rehabilitasyon şartlarının sağlanmasını, hâlihazırda faytonların çalışmayacağı 3 aylık süreçte ve faytonların tasfiyesi döneminde atların sağlık, tedavi ve bakım koşullarının nasıl sağlanacağına ilişkin somut planın hayvan hakları savunucularıyla istişare edilerek hazırlanmasını ve onların geri bildirimleri alınarak tatbik edilmesini, atlı faytonların Adalar'da tümüyle engellenmesini ve hayvan çalıştırmanın yasaklanmasını istiyoruz."

Açıklamada faytonların yasaklanana kadar eylemlerin devam edeceği belirtildi.

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