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02 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 01:07:03

Sözün bittiği yer

Yunan güvenlik güçlerinin, göçmenlere yönelik şiddeti katlanarak artıyor. Yakaladıkları göçmenleri demir sopalarla öldüresiye döven Yunan polisi, birini de bıçakla ellerini kesip nehre attı. 

Yunanistan, AB, Türkiye ve birçok uluslararası kuruluşun uyarılarına rağmen göçmenlere zulmetmeyi sürdürüyor. 

Ülkelerindeki savaş, çatışma ve ekonomik krizden kaçıp yeni bir hayat umuduyla Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler, Türkiye üzerinden yasadışı yollarla Yunanistan’a geçiyor. Ancak Yunanistan, AB’den milyonlarca euro yardım almasına rağmen söz konusu göçmenleri, değerli eşyalarına ve paralarına el koyup dövdükten sonra kanunları çiğneyerek Türkiye’ye geri yolluyor. 

BİR YILDA 25 BİN SIĞINMACI 

Yunanistan, son bir yılda yaklaşık 25 bin mülteciyi bu şekilde Türkiye’ye geri yolladı. Geçen yıllarda, kışın ortasında öldüresiye dövüldükten ve kıyafetleri alındıktan sonra Meriç Nehri’ne atılan göçmenlerden bazıları hayatını kaybetmişti. Yunan güvenlik güçleri, son aylarda yasadışı geçişlerin yoğunlaşması üzerine göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarını artırdı. Yunan polisi, kadın çocuk demeden yakaladıkları mültecileri aç bırakıp işkence yapmaya başladı. Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı hudut birliği askerleri, yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, Yunan güvenlik güçlerince dövülerek Türkiye tarafına bırakılan düzensiz göçmenleri yakaladı. 

KARŞILIĞINI GÖRECEKLER 

Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen göçmenlerden İran uyruklu Balen Muhammed Zilan (23), “Yunanistan'da bizi dövdüler. Ellerimi bıçakla kestiler. Yaralı halde geri gönderdiler. Türkiye bize yardım etti, tedavimi yaptılar. Türkiye çok iyi, merhametli, teşekkür ederim” dedi. Afganistan uyruklu Rehber Yusufi de (33) eşiyle birlikte İsveç'e gitmek için yola çıktığını belirterek, “5 Yunan polisi beni 2 saat demir sopalarla dövdü. Kolum kırıldı, sırtımda ve bacaklarımda morluklar oluştu. Beni bu halde geri gönderdiler. Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum burada bize çok iyi davrandılar, tedavimi oldum. Yunanistan yaptıklarının karşılığını bir gün görecek” ifadelerini kullandı. 

YERDE TEKMELEDİLER 

Mısır uyruklu Ahmed Mehdi (15) ise Avrupa'ya gitmek için Yunanistan'a geçtiğini anlattı. Yunan polisince yakalandığını dile getiren Mehdi, “İnsan kaçakçılarıyla Yunanistan'da yürüyorduk. Yunan polisi gelince kaçarken yere düştüm, yerde vurmaya başladılar. Demir sopalarla vurdular, bacağım kırıldı” diye konuştu. 

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