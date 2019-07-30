Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik tercih sayfası açıldı mı?
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri bugün başlıyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercih işleminde bulunacak adaylar "Sözleşmeli öğretmenlik tercih sayfası açıldı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Gündeme oturan sözleşmeli öğretmenlik tercihleri geçtiğimiz günlerde yapılan değişiklikle arttırıldı. Buna göre, sözleşmeli öğretmenlik tercihi daha fazla yapılabilecek. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri MEB'in internet sayfasında açılacak sayfa üzerinden yapılabilecek. Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri ile ilgili diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri gündeme Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün başlıyor. Buna göre, sözleşmeli öğretmenlik tercihleri bugün itibari ile yapılabilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda daha önce 20 tercih hakkı olan sözleşmeli öğretmenler 40 okul tercih edebilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 30 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.
Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadığı süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SAYFASI AÇILDI MI?
Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemlerinin yapılacağı sayfa henüz açılmadı. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sayfası açıldığında haberimizden ulaşılabilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak.
Atama sonuçları, MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLANACAK?
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.
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