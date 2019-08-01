Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama!

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 30 Temmuz'da başladı. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya gereğince 5 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadığı süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak. Branş Bazında Başvuru Durumu https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx sayfasında görülebiliyor.

2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI

ALAN ADI - TOPLAM KONTENJAN

Adalet 30

Aile ve Tüketici Hizmetleri 5

Almanca 200

Arapça 190

Beden Eğitimi 781

Bilişim Teknolojileri 415

Biyoloji 90

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 15

Büro Yönetimi 5

Coğrafya 140

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 30

Denizcilik / Gemi Yönetimi 2

Denizcilik/Gemi Makineleri 1

Din Kült. ve Ahl.Bil. 1922

Eğlence Hizmetleri 1

El San.Tek./El Sanatları1

El San.Tek./Nakış 15

Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 30

Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 28

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 15

Felsefe 151

Fen Bilimleri 1149

Fizik 250

Fransızca 1

Gazetecilik 1

Gemi Yapımı / Gemi İnşa 2

Gıda Teknolojisi 1

Görsel Sanatlar 226

Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1

Grafik ve Fotoğraf/Grafik 5

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 1

Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 12

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 4

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 2

İ.H.L. Meslek Dersleri 405

İlköğretim Matematik Öğr. 1448

İngilizce 1960

İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 2

İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 30

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 1

Kimya/Kimya Teknolojisi 285

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 2

Kuyumculuk Teknolojisi 2

Maden Teknolojisi 6

Makine Tek./Makine Model 1

Makine Tek./Makine Ressamlığı 1

Makine Tek./Makine ve Kalıp 6

Matbaa/Matbaa Teknolojisi 2

Matematik 601

Metal Teknolojisi 30

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 20

Motorlu Araçlar Teknolojisi 15

Muhasebe ve Finansman 6

Müzik 404

Okul Öncesi Öğrt 1599

Özel Eğitim 1410

Plastik Teknolojisi 1

Radyo-Televizyon 1

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 1

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 1

Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 4

Rehberlik 1120

Rusça 5

Sağlık Bilgisi 2

Sanat Tarihi 1

Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 2

Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 4

Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 3

Seramik ve Cam Teknolojisi 2

Sınıf Öğretmenliği 2011

Sivil Havacılık 2

Sosyal Bilgiler 579

Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkiler 1

Tarih 350

Tasarım Teknolojileri 4

Teknoloji ve Tasarım 50

Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1

Tekstil Tek./Tekstil 1

Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 27

Türk Dili ve Edebiyatı 509

Türkçe 1149

Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 2

Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 2

Ulaştırma Hizmetleri 10

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 15

Yiyecek İçecek Hizmetleri 85