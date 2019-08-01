01 Ağustos 2019 Perşembe 14:19:06 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:20:43
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama!
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ve 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama ekranı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sözleşmeli öğretmenlik alımlarına müracaat edecek adaylar, kontenjan bilgilerini sorguluyor. Adaylar bu yıl, geçtiğimiz dönemlere göre daha fazla tercih yapabiliyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri internet üzerinden yapılabiliyor. Atama sonuçları, MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Tercih dönemi içinde branş kontenjanlarını merak eden adaylar 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama sayfasına haberimizden erişebiliyor.
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 30 Temmuz'da başladı. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya gereğince 5 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadığı süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak. Branş Bazında Başvuru Durumu https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx sayfasında görülebiliyor.
2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI
ALAN ADI - TOPLAM KONTENJAN
Adalet 30
Aile ve Tüketici Hizmetleri 5
Almanca 200
Arapça 190
Beden Eğitimi 781
Bilişim Teknolojileri 415
Biyoloji 90
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 15
Büro Yönetimi 5
Coğrafya 140
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 30
Denizcilik / Gemi Yönetimi 2
Denizcilik/Gemi Makineleri 1
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1922
Eğlence Hizmetleri 1
El San.Tek./El Sanatları1
El San.Tek./Nakış 15
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 30
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 28
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 15
Felsefe 151
Fen Bilimleri 1149
Fizik 250
Fransızca 1
Gazetecilik 1
Gemi Yapımı / Gemi İnşa 2
Gıda Teknolojisi 1
Görsel Sanatlar 226
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 5
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 1
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 12
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 4
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 2
İ.H.L. Meslek Dersleri 405
İlköğretim Matematik Öğr. 1448
İngilizce 1960
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 2
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 30
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 1
Kimya/Kimya Teknolojisi 285
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 2
Kuyumculuk Teknolojisi 2
Maden Teknolojisi 6
Makine Tek./Makine Model 1
Makine Tek./Makine Ressamlığı 1
Makine Tek./Makine ve Kalıp 6
Matbaa/Matbaa Teknolojisi 2
Matematik 601
Metal Teknolojisi 30
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 20
Motorlu Araçlar Teknolojisi 15
Muhasebe ve Finansman 6
Müzik 404
Okul Öncesi Öğrt 1599
Özel Eğitim 1410
Plastik Teknolojisi 1
Radyo-Televizyon 1
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 1
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 1
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 4
Rehberlik 1120
Rusça 5
Sağlık Bilgisi 2
Sanat Tarihi 1
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 2
Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 4
Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 3
Seramik ve Cam Teknolojisi 2
Sınıf Öğretmenliği 2011
Sivil Havacılık 2
Sosyal Bilgiler 579
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkiler 1
Tarih 350
Tasarım Teknolojileri 4
Teknoloji ve Tasarım 50
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1
Tekstil Tek./Tekstil 1
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 27
Türk Dili ve Edebiyatı 509
Türkçe 1149
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 2
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 2
Ulaştırma Hizmetleri 10
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 15
Yiyecek İçecek Hizmetleri 85
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