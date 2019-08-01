Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama!

  • Bist 100
    101969
  • Dolar
    5,5727
  • Euro
    6,1635
  • Altın
    251,3820
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başsavcılıktan Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı Başsavcılıktan Sedat Peker hakkında takipsizlik kararı
Şırnak'ta teslim olan 4 PKK'lı terörist tutuklandı Şırnak'ta teslim olan 4 PKK'lı terörist tutuklandı
Sokakta dehşet! Çocuk çocuğu boğazından bıçaklayıp öldürdü! Sokakta dehşet! Çocuk çocuğu boğazından bıçaklayıp öldürdü!
Akılalmaz olay! Ayakkabı kutusunda ölmüş bebek bulundu! Akılalmaz olay! Ayakkabı kutusunda ölmüş bebek bulundu!
Ameliyat sırasında 3 ay durması unutulan yarım metrelik tel 28 ay süren ağrıyla ortaya çıktı Ameliyat sırasında 3 ay durması unutulan yarım metrelik tel 28 ay süren ağrıyla ortaya çıktı
Erol Bulut: Yabancı sayısının azalması gerektiği düşüncesinde değilim Erol Bulut: Yabancı sayısının azalması gerektiği düşüncesinde değilim
3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri! 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri!
ABD'de Ermeni teröristin tahliyesini Türkiye durdurdu ABD'de Ermeni teröristin tahliyesini Türkiye durdurdu
James Michael McAdoo Beşiktaş Sompo Japan'da James Michael McAdoo Beşiktaş Sompo Japan'da
Ali Koç ve Comolli, Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'da Ali Koç ve Comolli, Luiz Gustavo transferini bitirmek için Fransa'da
Suriyeli kadının çantasını çalan kapkaç zanlısı yakalandı Suriyeli kadının çantasını çalan kapkaç zanlısı yakalandı
Bakan'dan memurlar için önemli zam açıklaması Bakan'dan memurlar için önemli zam açıklaması
Genç müzisyen Marmaris'te kaldığı otel odasında ölü bulundu Genç müzisyen Marmaris'te kaldığı otel odasında ölü bulundu
Son dakika: 9 yaşındaki Yunus Emre'yi ağabeyi öldürmüş! Son dakika: 9 yaşındaki Yunus Emre'yi ağabeyi öldürmüş!
'Organize suçlara' 35 bin operasyon 'Organize suçlara' 35 bin operasyon
THY ile Bangkok Hava Yolları arasında anlaşma yapıldı THY ile Bangkok Hava Yolları arasında anlaşma yapıldı
Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama!
Hürmüz Boğazı için Almanya'dan sonra İspanya da ABD'ye ret yanıtını verdi Hürmüz Boğazı için Almanya'dan sonra İspanya da ABD'ye ret yanıtını verdi
Diyanetten 4 milyon öğrenciye çevre eğitimi Diyanetten 4 milyon öğrenciye çevre eğitimi
BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detaylarına Türk ajansı ulaştı BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detaylarına Türk ajansı ulaştı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan transfer ve Orhan Ak sözleri Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan transfer ve Orhan Ak sözleri
Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100 garantili otogaz dönemi başlıyor Yakıt Emniyet Sistemi ile yüzde 100 garantili otogaz dönemi başlıyor
Küresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı Küresel altın talebi ikinci çeyrekte arttı
Binalar için "Enerji Kimlik Belgesi" alımında son viraj Binalar için "Enerji Kimlik Belgesi" alımında son viraj

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:19:06 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:20:43

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama!

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ve 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama ekranı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sözleşmeli öğretmenlik alımlarına müracaat edecek adaylar, kontenjan bilgilerini sorguluyor. Adaylar bu yıl, geçtiğimiz dönemlere göre daha fazla tercih yapabiliyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri internet üzerinden yapılabiliyor. Atama sonuçları, MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Tercih dönemi içinde branş kontenjanlarını merak eden adaylar 2019 sözleşmeli öğretmenlik kontenjanları sorgulama sayfasına haberimizden erişebiliyor.

Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 30 Temmuz'da başladı. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya gereğince 5 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadığı süre içerisinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.
 
 
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
 
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak. Branş Bazında Başvuru Durumu https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx sayfasında görülebiliyor.
 
2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI
 
ALAN ADI - TOPLAM KONTENJAN
 
Adalet 30
 
Aile ve Tüketici Hizmetleri 5
 
Almanca 200
 
Arapça 190
 
Beden Eğitimi 781
 
Bilişim Teknolojileri 415
 
Biyoloji  90
 
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 15
 
Büro Yönetimi 5
 
Coğrafya 140
 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 30
 
Denizcilik / Gemi Yönetimi 2
 
Denizcilik/Gemi Makineleri 1
 
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1922
 
Eğlence Hizmetleri 1
 
El San.Tek./El Sanatları1
 
El San.Tek./Nakış 15
 
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 30
 
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 28
 
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 15
 
Felsefe 151
 
Fen Bilimleri 1149
 
Fizik 250
 
Fransızca 1
 
Gazetecilik 1
 
Gemi Yapımı / Gemi İnşa  2
 
Gıda Teknolojisi 1
 
Görsel Sanatlar 226
 
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1
 
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 5
 
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1
 
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 1
 
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 12
 
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 4
 
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 2
 
İ.H.L. Meslek Dersleri 405
 
İlköğretim Matematik Öğr. 1448
 
İngilizce 1960
 
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 2
 
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 30
 
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 1
 
Kimya/Kimya Teknolojisi 285
 
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 2
 
Kuyumculuk Teknolojisi 2
 
Maden Teknolojisi 6
 
Makine Tek./Makine Model 1
 
Makine Tek./Makine Ressamlığı 1
 
Makine Tek./Makine ve Kalıp 6
 
Matbaa/Matbaa Teknolojisi 2
 
Matematik 601
 
Metal Teknolojisi 30
 
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 20
 
Motorlu Araçlar Teknolojisi 15
 
Muhasebe ve Finansman 6
 
Müzik 404
 
Okul Öncesi Öğrt 1599
 
Özel Eğitim 1410
 
Plastik Teknolojisi 1
 
Radyo-Televizyon 1
 
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 1
 
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 1
 
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 4
 
Rehberlik 1120
 
Rusça 5
 
Sağlık Bilgisi 2
 
Sanat Tarihi 1
 
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 2
 
Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 4
 
Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 3
 
Seramik ve Cam Teknolojisi 2
 
Sınıf Öğretmenliği 2011
 
Sivil Havacılık 2
 
Sosyal Bilgiler 579
 
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkiler 1
 
Tarih 350
 
Tasarım Teknolojileri 4
 
Teknoloji ve Tasarım 50
 
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1
 
Tekstil Tek./Tekstil 1
 
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1
 
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 27
 
Türk Dili ve Edebiyatı 509
 
Türkçe 1149
 
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 2
 
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 2
 
Ulaştırma Hizmetleri 10
 
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 15
 
Yiyecek İçecek Hizmetleri 85
AVM'de minik çocuğa korkunç tekme kamerada
Faiz lobisini kızdıracak bir açıklama da o bankadan geldi!
Katilinin videosunu çekti: 'Kendimi de beni de öldürürüm' demişti...
Erdoğan: TSK en büyük teminatımızdır!
Polisten geri dönüşüm dersi: Attığı buzdolabını tepeye taşıttılar
İğrenç olayı duyan kalabalığın gözü döndü! Dövüp bıçakladılar
Görüşmenin perde arkası... Erdoğan neden Bahçeli'nin evine gitti?
Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!
Planının açıklanma tarihi ağustosun sonunda belli olacak
Mahkemeden flaş karar... Bu notu yazdıktan sonra otelde yakalandı!
Suudi memurdan Türk hacı adaylarına büyük jest
Teröristler birbirine girdi: Kolaysa gel kendin yap!
Deniz Türüç, Fenerbahçe ile el sıkıştı
Skandalda son durak Aydın Büyükşehir Belediyesi! Maaşların yarısı örgüte gitmiş!
ABD ateşle oynuyor! Türkiye olmazsa büyük felaket ve kaos kapıda!
CHP'li başkan hanedanlık kurmuş! Tüm akrabaları belediyede
İstanbul ve birçok il için hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
Besle kargayı oysun gözünü! Suriye'de bir ilk oldu
Doğu Akdeniz’de korsan bir anlaşmaya hazırlanıyorlar
Aranan çocuk ilaç tankerinde ölü bulundu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ