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05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:58:09 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:01:27

Sözleşmeli öğretmenlik tercih dönemi sona eriyor! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nerede onaylatılır?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih dönemi sona eriyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercih onaylatmak için neler gerekli? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nerede onaylatılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen adayların yaptıkları tercihi onaylatmaları gerekiyor. Şu ana kadar 45 bin 132 kişinin başvurduğu sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün akşama kadar yapılabiliyor. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyordu. Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda daha önce 20 tercih hakkı olan sözleşmeli öğretmenler 40 okul tercih edebilecek. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 Temmuz'da başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih dönemi bugün sona eriyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercih onaylatmak için neler gerekli? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen adaylarların yaptıkları tercihi onaylatmaları gerekiyor. Şu ana kadar 45 bin 132 kişinin başvurduğu sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün akşama kadar yapılabiliyor. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyordu. Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda daha önce 20 tercih hakkı olan sözleşmeli öğretmenler 40 okul tercih edebilecek. 

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHİ NASIL YAPILIYOR?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak. Branş Bazında Başvuru Durumu https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx sayfasında görülebiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHİ NASIL ONAYLATILIR?

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Tercihlerin milli eğitim müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor. Onaylatma işlemi herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünde yapılabiliyor. Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen atamaları 9 Ağustos’ta yapılacak. Atamalarının ardından sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. 

2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI
 
ALAN ADI - TOPLAM KONTENJAN
 
Adalet 30 
 
Aile ve Tüketici Hizmetleri 5 
 
Almanca 200 
 
Arapça 190 
 
Beden Eğitimi 781 
 
Bilişim Teknolojileri 415 
 
Biyoloji  90 
 
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 15 
 
Büro Yönetimi 5
 
Coğrafya 140 
 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 30 
 
Denizcilik / Gemi Yönetimi 2 
 
Denizcilik/Gemi Makineleri  1 
 
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1922 
 
Eğlence Hizmetleri 1 
 
El San.Tek./El Sanatları1 
 
El San.Tek./Nakış 15 
 
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 30 
 
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 28 
 
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 15 
 
Felsefe 151 
 
Fen Bilimleri 1149 
 
Fizik 250 
 
Fransızca 1 
 
Gazetecilik 1 
 
Gemi Yapımı / Gemi İnşa  2 
 
Gıda Teknolojisi 1 
 
Görsel Sanatlar 226 
 
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1 
 
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 5 
 
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1 
 
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 1 
 
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 12 
 
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 4 
 
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 2 
 
İ.H.L. Meslek Dersleri 405 
 
İlköğretim Matematik Öğr. 1448 
 
İngilizce 1960 
 
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 2 
 
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 30 
 
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 1 
 
Kimya/Kimya Teknolojisi 285 
 
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 2 
 
Kuyumculuk Teknolojisi 2 
 
Maden Teknolojisi 6 
 
Makine Tek./Makine Model 1 
 
Makine Tek./Makine Ressamlığı 1 
 
Makine Tek./Makine ve Kalıp 6 
 
Matbaa/Matbaa Teknolojisi 2 
 
Matematik 601 
 
Metal Teknolojisi 30 
 
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 20 
 
Motorlu Araçlar Teknolojisi 15 
 
Muhasebe ve Finansman 6 
 
Müzik 404 
 
Okul Öncesi Öğrt 1599 
 
Özel Eğitim 1410 
 
Plastik Teknolojisi 1 
 
Radyo-Televizyon 1 
 
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 1 
 
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 1 
 
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 4 
 
Rehberlik 1120 
 
Rusça 5 
 
Sağlık Bilgisi 2 
 
Sanat Tarihi 1 
 
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 2 
 
Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 4 
 
Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 3 
 
Seramik ve Cam Teknolojisi 2 
 
Sınıf Öğretmenliği 2011 
 
Sivil Havacılık 2 
 
Sosyal Bilgiler 579 
 
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkiler 1 
 
Tarih 350 
 
Tasarım Teknolojileri 4 
 
Teknoloji ve Tasarım 50 
 
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1 
 
Tekstil Tek./Tekstil 1 
 
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1 
 
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 27 
 
Türk Dili ve Edebiyatı 509 
 
Türkçe 1149 
 
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 2 
 
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 2 
 
Ulaştırma Hizmetleri 10 
 
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 15 
 
Yiyecek İçecek Hizmetleri  85

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