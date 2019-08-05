Sözleşmeli öğretmenlik tercih dönemi sona eriyor! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nerede onaylatılır?
Sözleşmeli öğretmenlik tercih dönemi sona eriyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercih onaylatmak için neler gerekli? Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nerede onaylatılır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen adayların yaptıkları tercihi onaylatmaları gerekiyor. Şu ana kadar 45 bin 132 kişinin başvurduğu sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün akşama kadar yapılabiliyor. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyordu. Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda daha önce 20 tercih hakkı olan sözleşmeli öğretmenler 40 okul tercih edebilecek. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
30 Temmuz'da başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih dönemi bugün sona eriyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercih onaylatmak için neler gerekli? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen adaylarların yaptıkları tercihi onaylatmaları gerekiyor. Şu ana kadar 45 bin 132 kişinin başvurduğu sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün akşama kadar yapılabiliyor. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyordu. Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda daha önce 20 tercih hakkı olan sözleşmeli öğretmenler 40 okul tercih edebilecek.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHİ NASIL YAPILIYOR?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak. Branş Bazında Başvuru Durumu https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx sayfasında görülebiliyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHİ NASIL ONAYLATILIR?
Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Tercihlerin milli eğitim müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor. Onaylatma işlemi herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünde yapılabiliyor. Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabiliyor.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen atamaları 9 Ağustos’ta yapılacak. Atamalarının ardından sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.
2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI
ALAN ADI - TOPLAM KONTENJAN
Adalet 30
Aile ve Tüketici Hizmetleri 5
Almanca 200
Arapça 190
Beden Eğitimi 781
Bilişim Teknolojileri 415
Biyoloji 90
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 15
Büro Yönetimi 5
Coğrafya 140
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 30
Denizcilik / Gemi Yönetimi 2
Denizcilik/Gemi Makineleri 1
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1922
Eğlence Hizmetleri 1
El San.Tek./El Sanatları1
El San.Tek./Nakış 15
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 30
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 28
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 15
Felsefe 151
Fen Bilimleri 1149
Fizik 250
Fransızca 1
Gazetecilik 1
Gemi Yapımı / Gemi İnşa 2
Gıda Teknolojisi 1
Görsel Sanatlar 226
Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 5
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 1
Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 12
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 4
Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 2
İ.H.L. Meslek Dersleri 405
İlköğretim Matematik Öğr. 1448
İngilizce 1960
İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 2
İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 30
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 1
Kimya/Kimya Teknolojisi 285
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 2
Kuyumculuk Teknolojisi 2
Maden Teknolojisi 6
Makine Tek./Makine Model 1
Makine Tek./Makine Ressamlığı 1
Makine Tek./Makine ve Kalıp 6
Matbaa/Matbaa Teknolojisi 2
Matematik 601
Metal Teknolojisi 30
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 20
Motorlu Araçlar Teknolojisi 15
Muhasebe ve Finansman 6
Müzik 404
Okul Öncesi Öğrt 1599
Özel Eğitim 1410
Plastik Teknolojisi 1
Radyo-Televizyon 1
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 1
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 1
Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 4
Rehberlik 1120
Rusça 5
Sağlık Bilgisi 2
Sanat Tarihi 1
Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 2
Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 4
Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 3
Seramik ve Cam Teknolojisi 2
Sınıf Öğretmenliği 2011
Sivil Havacılık 2
Sosyal Bilgiler 579
Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkiler 1
Tarih 350
Tasarım Teknolojileri 4
Teknoloji ve Tasarım 50
Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1
Tekstil Tek./Tekstil 1
Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 27
Türk Dili ve Edebiyatı 509
Türkçe 1149
Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 2
Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 2
Ulaştırma Hizmetleri 10
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 15
Yiyecek İçecek Hizmetleri 85
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