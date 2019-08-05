Sözleşmeli öğretmenlik tercih dönemi sona eriyor! Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nerede onaylatılır?

30 Temmuz'da başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih dönemi bugün sona eriyor. Sözleşmeli öğretmenlik tercih onaylatmak için neler gerekli? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen adaylarların yaptıkları tercihi onaylatmaları gerekiyor. Şu ana kadar 45 bin 132 kişinin başvurduğu sözleşmeli öğretmenlik başvuruları bugün akşama kadar yapılabiliyor. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyordu. Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik doğrultusunda daha önce 20 tercih hakkı olan sözleşmeli öğretmenler 40 okul tercih edebilecek.



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHİ NASIL YAPILIYOR?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak. Branş Bazında Başvuru Durumu https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx sayfasında görülebiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHİ NASIL ONAYLATILIR?

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Tercihlerin milli eğitim müdürlüğüne onaylatılması gerekiyor. Onaylatma işlemi herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünde yapılabiliyor. Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları, MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen atamaları 9 Ağustos’ta yapılacak. Atamalarının ardından sözleşmeli öğretmenler 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK KONTENJANLARI



ALAN ADI - TOPLAM KONTENJAN



Adalet 30



Aile ve Tüketici Hizmetleri 5



Almanca 200



Arapça 190



Beden Eğitimi 781



Bilişim Teknolojileri 415



Biyoloji 90



Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 15



Büro Yönetimi 5



Coğrafya 140



Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 30



Denizcilik / Gemi Yönetimi 2



Denizcilik/Gemi Makineleri 1



Din Kült. ve Ahl.Bil. 1922



Eğlence Hizmetleri 1



El San.Tek./El Sanatları1



El San.Tek./Nakış 15



Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 30



Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 28



Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 15



Felsefe 151



Fen Bilimleri 1149



Fizik 250



Fransızca 1



Gazetecilik 1



Gemi Yapımı / Gemi İnşa 2



Gıda Teknolojisi 1



Görsel Sanatlar 226



Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1



Grafik ve Fotoğraf/Grafik 5



Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 1



Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Hukuk 1



Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 12



Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 4



Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 2



İ.H.L. Meslek Dersleri 405



İlköğretim Matematik Öğr. 1448



İngilizce 1960



İnşaat Tek./Yapı Dekorasyon 2



İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 30



İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 1



Kimya/Kimya Teknolojisi 285



Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 2



Kuyumculuk Teknolojisi 2



Maden Teknolojisi 6



Makine Tek./Makine Model 1



Makine Tek./Makine Ressamlığı 1



Makine Tek./Makine ve Kalıp 6



Matbaa/Matbaa Teknolojisi 2



Matematik 601



Metal Teknolojisi 30



Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 20



Motorlu Araçlar Teknolojisi 15



Muhasebe ve Finansman 6



Müzik 404



Okul Öncesi Öğrt 1599



Özel Eğitim 1410



Plastik Teknolojisi 1



Radyo-Televizyon 1



Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Elektrik-Elektronik 1



Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.İnşaat 1



Ray.Sis.Tek./Ray.Sis.Makine 4



Rehberlik 1120



Rusça 5



Sağlık Bilgisi 2



Sanat Tarihi 1



Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 2



Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 4



Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 3



Seramik ve Cam Teknolojisi 2



Sınıf Öğretmenliği 2011



Sivil Havacılık 2



Sosyal Bilgiler 579



Tarım Tek./Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkiler 1



Tarih 350



Tasarım Teknolojileri 4



Teknoloji ve Tasarım 50



Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1



Tekstil Tek./Tekstil 1



Tekstil Tek./Tekstil Terbiye 1



Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 27



Türk Dili ve Edebiyatı 509



Türkçe 1149



Uçak Bakımı/Uçak Elektroniği 2



Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 2



Ulaştırma Hizmetleri 10



Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 15



Yiyecek İçecek Hizmetleri 85