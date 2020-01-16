Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruları 6-10 Ocak 2020'de alındı. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alındı. Adaylar "Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman? 2020 sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı tarihleri haberimizde yer alıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınavları 05-22 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezleri ise 21 Ocak 2020 tarihinde ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen Sözlü Sınav sonuçları 25 Şubat 2020 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 18 Mart 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMASI

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge