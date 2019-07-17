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17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:37:00 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 13:37:55

Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman başlayacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Sözleşmeli öğretmenlik için tercih işlemlerinde geri sayıma devam ediliyor. Sınav sonuçlarının 4 Temmuz tarihinde açıklanmasından sonra 2019 " Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman başlayacak?" ve "Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?" sorusu öğretmen adayları tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz 12-30 Haziran tarihinde adaylar için sözlü mülakat gerçekleştirilmiş ve mülakat sonrası sınav sonuçlarını 4 Temmuz'da açıklanmıştı. Sınav sonrası başarılı bir sonuç elde eden adaylar tercih yapmaya hak kazanmış oldu. Adayların gözleri şimdi tercih tarihlerine çevrilmiş durumda. İşte merak edilenler...

Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman  başlayacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu olmuş durumda.  Sözlü mülakat sınavından geçen öğretmen adayları 2 Eylül tarihinde göreve başlayacak. Binlerce adayın önünde eğitim kurumu tercihleri bulunuyor. 2 Eylül'de göreve başlayacak adaylar tercihlerini yapıp atama sonuçlarını bekleyemeye başlayacak. Şu sıralar sıkça sorulan soru ise "Sözleşmeli öğretmen tercihleri ne zaman?" şeklinde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN  BAŞLAYACAK?

MEB tarafından yapılan duyuruda sözleşmeli öğretmenler 30 Temmuz - 5 Ağustos 2019 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirebilecekler.Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir. Kaynak: 2019 Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman başlayacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih takvimi ileri bir tarihte açıklanacak.Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir. Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum" seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

ATAMALAR NASIL OLACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.Atama sonuçları, 9 Ağustos 2019 tarihinde MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.Öğretmenler 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla göreve başlayacaklar.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte sözleşmeli öğretmenli mülakat sonuçlarının açıklandığı bildirildi.Sonuçlar, MEB'in resmi internet adresi www.meb.gov.tr üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ile sonuçlarını sorgulayabilecekler.

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