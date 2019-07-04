Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2019 açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen sonuçları sorgulama ekranı!

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 2019 açıklandı mı? merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmen sonuçları sorgulama ekranı haberimizin içerisinde yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü mülakat sınavına giren adaylar için heyecanlı bekleyiş bugün sona erecek. 12-30 Haziran tarihleri arasında yapılan sözlü sınavların sonuçları bugün duyurulacak. Adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ve sözleşmeli öğretmen sonuçları sorgulama ekranına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları henüz açıklanmadı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV İTİRAZLARI NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlığın internet sitesinden açıklanan "2019 mart sözleşmeliöğretmen atama duyurusu çerçevesinde başvuranların tercih ve atama işlemine ilişkin takvim"e göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.