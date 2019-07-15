Sözde konseyden korsan bildiri

TRT’nin Ankara’daki Oran Yerleşkesi'ne giriş ve çıkışları kontrol etmekle görevli polis ekibini aşan 300 darbeci asker, binayı işgal etti. TRT’nin televizyon ve internetteki yayınlarının durdurulmasından sonra, darbeci Yarbay Ümit Gençer TRT ekranlarında sözde yurtta sulh konseyi’nin hazırladığı bildiriyi okumak için kamuflajını çıkarıp tören kıyafetini giydi.

SPİKERE ZORLA OKUTTULAR

Stüdyoda Gençer, darbecilerden gelen emirden sonra bildiriyi okumaktan vazgeçti. Kısa süreliğine kontrolü sağlayan darbeciler yayına ara verirken, daha sonra TRT spikeri Tijen Karaş’a korsan darbe bildirisini okuttu.

HASDAL’DAN GELDİLER

Darbeci hainler, TRT’nin İstanbul’daki binalarını da işgal etti. Hasdal’daki kışladan kamyonlarla ve helikopterlerle getirilen askerlerin işgal ettiği ilk yerleşke Şişli Harbiye caddesinde bulunan radyo binası oldu. 22.20’de radyo binası önüne gelen ve 22.28’de ellerindeki uzun namlulu silahlarla binadan içeri giren darbeci subay ve erlerin ilk eylemi, dış kapıyla bina güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerini silah doğrultup yere yatırarak etkisiz hale getirmeleri oldu. Darbeciler, akşam saat 22.30’da işgal ettikleri binayı kurtarmaya çalışan halk ve güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya girdi.

AYAKLARIYLA KIRDILAR

Bu baskından yarım saat sonra ise yine Hasdal Kışlası’ndan, bir grup asker, helikopter ve karayoluyla TRT’nin Etiler Ulus’taki binasının önüne götürüldü. Binaya ön kapıdan giren darbeci askerlerin kameralara yansıyan görüntülerinde turnikeleri ayaklarıyla kırıp girdikleri ve bina içerisinde güvenlik görevlilerinin bakışları arasında, kurum çalışanlarını önce üst katlara, ardından bina dışına çıkardıkları görüldü.

KAÇAMAYINCA TESLİM OLDULAR

Sabah saatlerine kadar polise ve halka kurşun sıkan hainler, darbenin yurt genelinde başarısız olup kalkışmasyı yöneten isimlerin birbirlerine “Kaç” mesajı göndermesinin ardından sabah 05.30 itibariyle teslim oldu.