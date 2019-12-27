27 Aralık 2019 Cuma 11:19:03 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 11:47:17
Operasyon aygıtı Sözcü'ye ceza yağdı! Elebaşı Fethullah ile iş birliği halindeler
Operasyon aygıtı Sözcü gazetesinin davasında Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı, 7 sanığa ceza verildi, bir kişi ise beraat etti.
"Sözcü gazetesi" davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.
Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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