21 Ekim 2019 Pazartesi 11:20:01 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 11:32:08
Soylu'dan 'kaçak göçmen' açıklaması: Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye'deki kaçak göçmenlerle alakalı olarak " Yılbaşından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik. Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Göç ve Ekonomik Uyum Çalıştayı'nda konuştu.
Soylu, kaçak göçmenlere ilişkin, "Yıl başından bugüne kadar 75 bin 172 kişiye sınır dışı işlemleri gerçekleştirdik. Yıl sonunda tahminimiz 90-95 bin civarında." dedi.
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