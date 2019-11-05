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05 Kasım 2019 Salı 23:08:23 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 23:36:32

Soylu'dan İmamoğlu'na sert tepki: Türkiye'yi şikayet edenler acaba 'hak ihlali' kavramını biliyor mu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fransa'daki sözleriyle ilgili eleştirilerini sürdürdü. Soylu, "İBB Başkanının yaptığı tam bir cehalettir. Avrupa kürsüsünden Türkiye'yi şikayet edenler acaba 'hak ihlali' kavramını biliyor mu?" dedi.

İBB Başkanının yaptığı cehalettir açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu'na "Avrupa kürsüsünden Türkiye'yi şikayet edenler acaba 'hak ihlali' kavramını biliyor mu?" sorusunu iletti..

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 5 Kasım akşamı TVNET kanalına konuk oldu. Gündeme ilişkin yöneltilen soruları cevaplayan Soylu, daha önce Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti. Bakan Soylu, İBB Başkanının yaptığı cehalete karşılık; "Avrupa kürsüsünden Türkiye'yi şikayet edenler acaba 'hak ihlali' kavramını biliyor mu? Türkiye'yi şikayet edenler PKK ve FETÖ'dür. Bunlar şehit ailelerinin yüzüne nasıl bakacaklar? 13-14 yaşındaki çocukları dağa kaçıranlara seslerini çıkaramayanlar, nasıl hak savunacaklar?" dedi.

"İHA'LAR OLMASAYDI BUGÜN EYVAH DERDİK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin askeri harekatlarda kullandığı yerli üretim silahların önemine vurgu yaptı ve istihbarattaki eş güdüme dikkat çekti.

Bir lider geliyor halkından destek alıyor bütün dünyanın kabule ettiği meşru bir çizgi ortaya koyuyor ve yıllardır ülkesine oluşturulan baskıları akıllıca bir şekilde görüp bunların nasıl aşılacağı konusunda bir irade ortaya koyuyor ve buna milletini ortak ediyor.

'İHA'LAR OLMASAYDI, BUGÜN EYVAH DERDİK'

İnsansız hava araçlarımız olmasaydı, kendi mühimmatlarımız olamasaydı biz bugün eyvah derdik. Tüm istihbaratımız eğer koordinasyon içinde böyle bir milletin hakkı için çalışıyor olmasalardı biz bugün dövünüyor olurduk.

Bugün Türkiye'nin 105 milyar dolar civarında bir birikmişi var bu olmamış olsaydı. Sayın Cumhurbaşkanımız bir tarih daha verdi. 2013 yılında İMF borcunu bitirdiğimizi söyledi. Hemen arkasından Gezi Olayları başladı. Bunlar tesadüf değil. Eğer o günlerden güçlü çıkmasaydık şunu açık söyleyeyim bizi tarumar ederlerdi.

KAYYUM ATAMALARI

Bugün ülkemizin doğu ve güneydoğusunda huzur var. Sizin ve bizim çocukluğumuzda şöyle bir durum vardı. Buraların makus talihi yenilmez. Devletin bu kadar sorunu varken buralar için nasıl çaba sarf etsin. Bugün gençlik merkezleri, hastaneler her yerde.

Bir siyasi partinin genel başkanın toplumu yanıltmasının doğru olmayacağını söylüyorum. Siyasi partilerin adaylarının aday olup olmayacağının kanunlarla belirlenmiştir. Onu kanun siyasi partilerin ahlakına bırakmıştır. Dört tane il belediyesi ve 11 ilçe belediyesi görevlendirdik. Bunların içinde cezası kesinleşenler ve tutuklu olanlar var. Bunları siyasi partileri bilmiyor muydu? Bunlar aday oldu. Buna siyasi parti yasası müsaade ediyor. Ne yapsaydık yani? Türk hukuk sistemi yürütmeye ve yürütmenin bir kurumuna vermiş. Sen bir tehdit görürsen terörle alakalı bunu açığa alabilirsin diyor.

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