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02 Ağustos 2019 Cuma 16:01:53 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:26:00

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: 8 bin FETÖ'cü Yunanistan'a kaçtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son 2-2,5 yıldır Edirne kara sınırından Yunanistan'a yaklaşık 8 bin FETÖ'cü geçti. Bu da yeni bir rakam. Peki bu hangi hattan geçti? Tam da o kaçak göçmen hattından geçti" dedi.

Soylu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, Suriye'deki gelişmelere göre Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeli sayısının artacağını belirtti. Soylu, 2011'de yaşananların bu kadar uzun sürebileceğini kimsenin beklemediğini söyledi.

Suriye'deki bu durumun ne kadar süreceğinin kestirilemediğini ifade eden Soylu, çatışmaların sona erdirilmesi sürecinin en kısa sürede tamamlanması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda çok önemli adımların atıldığını dile getirdi.

Suriyeliler "ben dönmüyorum" dediğinde Türkiye'nin tavrının ne olacağının sorulması üzerine Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Suriyelilerin önemli bir bölümü geri döner. Yaptığımız araştırma ve anketlerde, 'Suriye güvenli olduğu andan itibaren ben dönerim' diyenler yüzde 65-70 civarında. Bu, onların dönebileceğini gösteriyor. Kelebek etkisi de yapacağını, daha fazla insanın döneceğini düşünüyorum. Bunların bir kısmının ikametgah vasıtasıyla Türkiye'de kalmasında da o saatten sonra bir problem olacağını düşünmem."

- "Çocuklar dahil 92 bin Suriyeli'ye vatandaşlık verildi"

Soylu, şu ana kadar vatandaşlık verilen Suriyeli sayısının sorulması üzerine, "Çocuklar da dahil olmak üzere 92 bin 280 Suriyeliye vatandaşlık verildi. Bunların 47 bini ergin, 45 bin 280'i çocuk. Bunların da büyük bir bölümü öğretmen, mühendis ve nitelikli, kendi hayatını kurabilecek insanlar." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'daki Suriyeli sayısını da açıklayan Soylu, "Şu anda kayıtlı bulunan 547 bin Suriyeli var. Bunların zaten İstanbul'da yaşama hakkı var. Yeni kayıt açmıyoruz. Yeni kaydı, sadece üniversite kazandığında, ciddi iş kurduğu veya iş kuracağında, aynı zamanda bir sağlık meselesi söz konusu olunca açıyoruz. Yılbaşından bu yana insani sebeplerle 7 bin kişi İstanbul'a kayıtlı oldu." diye konuştu.

"Kayıt altına alınan Suriyelilerden belli terör örgütleriyle ilişkili kişiler tespit edildi mi?" sorusuna Soylu, "Çok fazla tespit edilemedi, çok az. Bir DEAŞ bağlantısı çıktı. Onun da gereği yerine getirilmeye çalışıldı." karşılığını verdi.

Soylu, "Suriyeliler Türkiye'nin demografik yapısını değiştirir mi?" sorusu üzerine ise böyle bir şey olabileceğini düşünmediğini söyledi.

- "Yunanistan'a 8 bin FETÖ'cü geçti"

Soylu, "FETÖ, Suriyeliler meselesinin neresinde? Araştırma ve incelemelerinize yansıyan bir şey var mı?" şeklindeki soruyu, şöyle yanıtladı:

"Geçen hafta cuma günü İstihbarat ve Siber Daire Başkanlarımızı aradım. 'Şu Suriye meselesiyle ilgili FETÖ hesaplarının bir analizini yapar mısınız?' dedim. Tam üzerine cuk oturmuş durumda. FETÖ hesaplarının tamamı bu meselelerin tahrikinde birebir pozisyon almış durumda."

"Terör örgütü DEAŞ'ın bu göç sağanağı aracılığıyla Türkiye'ye sızmaya çalışması gibi bir belirlemeniz var mı?" sorusu üzerine Soylu, şunları kaydetti:

"DEAŞ'ı da PKK'sı da var. Başka bir şey daha söyleyeyim. Sadece DEAŞ ve PKK değil. Aslında derdimizi anlatmakta zorlanıyoruz. Son 2-2,5 yıldır Edirne kara sınırından Yunanistan'a yaklaşık 8 bin FETÖ'cü geçti. Bu da yeni bir rakam. Peki bu hangi hattan geçti? Tam da o kaçak göçmen hattından geçti."

Soylu, Türkiye'deki Suriyelilerin hangi bölgelerden geldiği sorusuna şu cevabı verdi:

"Türkiye'deki Suriyelilerin yüzde 64'ü Halep'ten, yüzde 8'i İdlib'den, yüzde 8'i Haseke'den, yüzde 5'i Rakka'dan, yüzde 5'i Deyrizor'dan, yüzde 4'ü Hama'dan, yüzde 4'ü Şam'dan ve yüzde 2'si Humus'tan geldi. Suriyelilerin, yüzde 17'si PYD'nin kontrol ettiği, yüzde 66'sı rejimin kontrol ettiği, yüzde 8'i muhalefetin, yüzde 9'u Türkiye'nin Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarıyla kontrol ettiği yerden geldi."

Soylu'nun gazetecilerle buluşmasının sonunda, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz da bir sunum yaptı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir de programda hazır bulundu.

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