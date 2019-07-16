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16 Temmuz 2019 Salı 17:12:52 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 17:13:32

Soylu, Türk Polis Teşkilatı için türkü söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı için "Ordunun Dereleri" türküsünü söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı için "Ordunun Dereleri" türküsünü söyledi.

Soylu, TRT Müzik'te yayınlanan "Bizim İçin Söyle" programına katıldı.

Türk polisinin yetkin eğitim ve donanımlı olduğunu belirten Soylu, "Türk polisi, aynı zamanda bu coğrafyanın kendisine vermiş olduğu çok güçlü bir akla sahip." dedi.

Program sunucusunun talebi üzerine Bakan Soylu, Türk Polis Teşkilatı için "Ordunun Dereleri" türküsünü söyledi.

(AA)

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