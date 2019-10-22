22 Ekim 2019 Salı 11:39:08 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 11:39:34
Soylu: İstanbul'daki 85 bin kaçak göçmen ülkesine gönderildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 85 bine ulaştığını söyledi.
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