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26 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 22:25:26

Soykırım yalanına CHP'den destek

Ermeni soykırımı iddialarını savunan sergiye ev sahipliği yaptığı için büyük tepki toplayan CHP’li Çankaya Belediyesi, yeni bir skandala imza attı. Düzenlenen kitap buluşmasında, Türkiye ve Müslümanlara hakaret içeren kitaplar basan Ermeni yayınevine yer tahsis edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son yerel seçimlerin ardından göreve gelen CHP’li başkanlar Türkiye’nin dört bir yanında işçi kıyımı yaparak, belediye çalışanlarının ekmekleriyle oynadı. Bununla da yetinmeyen CHP’li başkanlar, aile üyeleri ve akrabalarını belediyelerdeki müdürlükleri tahsis etti. Son olarak CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Mansur Yavaş’ın mühürlenen gökdelen projesi için, kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini ifşa etmesi Türkiye’nin gündemine oturdu. 

KILIÇDAROĞLU’NUN PRENSİ 

Partide ortalık toz duman olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun prensleri arasında gösterilen bir ismin daha skandalı patlak verdi. Ankara’nın Çankaya ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in talimatıyla 2015’te Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sözde ‘Ermeni soykırımı’ sergisi açılmıştı. Açılışı dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu tarafından yapılan sergide, Türklerin Ermenilere büyük zulümler ve işkenceler yaptığı konusu işlendi.

İFTİRALARA ÇANAK TUTTU 

Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta sahip çıktığı Alper Taşdelen'in, Ermeni Dildilian kardeşlerin objektifinden “Bir Ermeni ailesinin yitik geçmişinde tanıklıklar” adlı sergisine izin vermesi büyük eleştiri toplamıştı. 4 Kasım'da açılan ve 22 Kasım'a kadar süren serginin, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Haftası'na denk gelmesi, tepkilerin daha da artmasına neden olmuştu. CHP'lilerin de oldukça sert tepki gösterdiği sergiye, sosyal medyada her kesimden tepkiler yağmıştı. Çankaya Belediyesi, yer tahsis ettiği, belediye imkânlarıyla tanıtımını yaptığı ve Kültür İşlerinden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı'nın, “Bu sergiye ev sahipliği yapmak gurur verici” dediği, sözde Ermeni soykırımı sergisiyle ilgili tuhaf bir açıklama gelmişti.

SKANDAL AÇIKLAMALAR

Kamuoyundan gelen tepkileri Taşdelen yönetimi, “sergi bizi bağlamaz” açıklamasıyla geçiştirmeye çalışmıştı. Yine benzer bir skandala imza atan Çankaya Belediyesi ve Taşdelen, düzenlediği “İkinci Kitap Buluşması”nda, bir Ermeni kuruluşu olan Aras Yayınevi'nin, yalan ve iftiralarıyla dolu kitaplarını sergileyip sattı. CHP'li belediyenin stantlarını açtığı Aras Yayınevi'nin 158 Türkçe ve 60 Ermenice kitabının, Müslüman milletine hakaretlerle dolu olması tepkileri artırdı.

'BİZİ BAĞLAMAZ' 

Çankaya Belediye Başkanı Alperen Taşdelen, Ermeni iddialarını destekleyen programı ”sergi bizi bağlamaz” açıklamalarıyla geçiştirmeye çalışmıştı. Taşdelen’in kitap satışı konusunda nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.  

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