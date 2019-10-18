Şov bitti, araç alımları hızlandı

Söz konusu araç alımını yeterli görmeyen İBB yönetimi, 140 araç daha kiralamak için ihaleye çıktı. 8 Ekim 2019 tarihinde duyurusu yapılan araç kiralama ihalesi, 13 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale kapsamında, farklı tip ve modellerde tam 140 araç kiralanacak. Kiralanması planlanan araç tiplerinden 1. kategoride yer alan 18 adet için talep edilen özellikler dikkat çekiyor.