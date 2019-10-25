Sosyal yardım alanların kamu hizmetlerine erişimleri artırılacak

  • Bist 100
    100444
  • Dolar
    5,7657
  • Euro
    6,4112
  • Altın
    278,7760
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra hiçbir engelimiz yok Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra hiçbir engelimiz yok
Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: Yaşlı bir takım olduk! Fatih Terim'in raporu ortaya çıktı: Yaşlı bir takım olduk!
Nijerya pazarının yeni aktörü Japonya Nijerya pazarının yeni aktörü Japonya
Avrupa Komisyonu'ndan son dakika Brexit kararı Avrupa Komisyonu'ndan son dakika Brexit kararı
Bingöl'de silahlar ve mühimmat ele geçirildi Bingöl'de silahlar ve mühimmat ele geçirildi
Rusya'dan flaş ABD açıklaması: O kadar da delirmemişlerdir Rusya'dan flaş ABD açıklaması: O kadar da delirmemişlerdir
Denizlispor'un kulüp tesislerini silahla basan eski başkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Denizlispor'un kulüp tesislerini silahla basan eski başkan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Eric Tse: 24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu Eric Tse: 24 yaşında bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu
Milan, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi Milan, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi
Yapımcı Mustafa Uslu: İnsanları kemik gibi birbirine kilitleyecek bir film oldu Yapımcı Mustafa Uslu: İnsanları kemik gibi birbirine kilitleyecek bir film oldu
Emine Erdoğan: Akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa edilmeli Emine Erdoğan: Akıllı, mutlu ve kültürlü şehirler inşa edilmeli
Zlatan Ibrahimovic: Ben gidersem MLS ligi biter Zlatan Ibrahimovic: Ben gidersem MLS ligi biter
Kartepe Zirvesi geniş katılımla başladı Kartepe Zirvesi geniş katılımla başladı
BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez: Türkiye'de sığınmacılara muazzam bir destek söz konusu BM Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez: Türkiye'de sığınmacılara muazzam bir destek söz konusu
Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltına alındı
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde söz kalecilerin olacak! Beşiktaş-Galatasaray derbisinde söz kalecilerin olacak!
Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Sağlık Bakanı Koca: Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak Sağlık Bakanı Koca: Tel Abyad Hastanesi 75 yataklı olarak hizmete sunulacak
Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları sahneye çıktı Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları sahneye çıktı
FETÖ'nün Meksika imamı adliyeye sevk edildi FETÖ'nün Meksika imamı adliyeye sevk edildi
Abdullah Avcı ile Fatih Terim 6. randevuda! Abdullah Avcı ile Fatih Terim 6. randevuda!
Fenerbahçe'de Harun Tekin 3 hafta sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe'de Harun Tekin 3 hafta sahalardan uzak kalacak
Deniz Türüç: Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim Deniz Türüç: Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim
Ersun Yanal: Zirveye yükseleceğiz ve şampiyon olacağız Ersun Yanal: Zirveye yükseleceğiz ve şampiyon olacağız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ekim 2019 Cuma 12:24:30 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 12:25:19

Sosyal yardım alanların kamu hizmetlerine erişimleri artırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Sosyal Yardım Artı (+) dönemine geçilerek sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerine erişimleri kolaylaştırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Yardım Artı döneminde kamu hizmetlerine erişimi artırarak daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşacağız." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Sosyal Yardım Artı (+) dönemine geçilerek sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık gibi diğer kamu hizmetlerine erişimleri artırılacak. Bu çerçevede, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Aile Bilgi Sistemi'nin entegrasyonu sağlanacak.

Bakan Selçuk, AA muhabirine, Sosyal Yardım Artı (+) dönemine geçişe ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlığın, sosyal yardım faydalanıcılarının diğer kamu hizmetlerine yönlendirilmeleri için çalışma başlattığını ifade eden Bakan Selçuk, bu kapsamda, ailelerin, vatandaşların sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ihtiyaçlarının tespitinin yapıldığı Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile bağlantı kurulacağını belirtti.

Selçuk, ülke genelinde uygulanan sosyal yardım programlarının başvurudan ödemeye kadar tüm süreçlerinin Bakanlık tarafından geliştirilen ve dünyada örnek bir uygulama olan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (BSYBS) üzerinden elektronik ortamda takip edildiğini söyledi.

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BSYBS'de halihazırda sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların sosyo ekonomik verilerinin yanı sıra ihtiyaç duydukları kamu hizmetlerine ilişkin bilgiler kayıtlı. Önümüzdeki süreçte BSYBS'de kayıtlı bu bilgiler, ASDEP projesinde çalışan görevliler tarafından kullanılacak. Aile Bilgi Sistemi'ne iletilmesi için gerekli entegrasyon çalışmaları tamamlanacak.

Entegrasyonun tamamlanmasıyla ülkemizdeki her il ve ilçede kurulu 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından merkezi veri tabanı sorgulamaları ve yılda gerçekleştirilen yaklaşık 2,5 milyon hane ziyareti neticesinde elde edilen sosyal yardım yararlanıcılarının kamu hizmeti ihtiyacı bilgileri ASDEP görevlileri tarafından görülebilecek."

İlgili ASDEP personelinin, ziyaret edilen hanedeki vatandaşları sunulan kamu hizmetleriyle ilgili bilgilendireceğini, hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına da vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini ileteceğini anlatan Selçuk, "Böylelikle sosyal yardım yararlanıcılarının çeşitli nedenlerle yararlanamadıkları kamu hizmetlerine yönlendirilmesi sağlanacak ve sosyal içermeleri artırılacak. Aynı şekilde ASDEP tarafından tespit edilen ve sosyal yardım ihtiyacı olduğu tespit edilen ailelerin de kendilerine uygun sosyal yardım programlarından faydalanmaları sağlanacak." diye konuştu.

"Dünyaya örnek sosyal devlet projeleri hayata geçirildi"

Bakan Selçuk, sosyal yardım için müracaat eden vatandaşların sosyal incelemeleri neticesinde tespit edilen ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek, aynı zamanda birbiriyle ilişkili ancak farklı kurumlar tarafından müdahale gerektiren, sorunlarına ortak müdahaleyi sağlayacak kurumlar arası yapının da bu sayede kurulacağını kaydetti.

Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi Türkiye son 17 yılda tarihinin en kapsamlı sosyal devlet uygulamalarıyla tanıştı. Dünyaya örnek olacak sosyal devlet projeleri hayata geçirildi. Biz de Bakanlık olarak bu anlayışla Sosyal Yardım Artı (+) dönemimizde kamu hizmetlerine erişimi artırarak daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşacağız, çalışmalarımızı bu amaçla sürdüreceğiz." diye konuştu.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ