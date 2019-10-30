Sosyal tesisi harabeye çevirdiler

2003 yılında, dönemin Buca Belediyesi Başkanı Cemil Şeboy tarafından yaptırılan Mevlana Heykeli ve altındaki sosyal tesis, son yıllarda bakımsızlıktan harabeye döndü. Yapıldığı dönemde ilçe sakinlerinin severek vakit geçirdiği tesisin camlarının kırıldığı, içinde alkol şişeleriyle yatakların bulunduğu görüldü.

İLÇE SAKİNLERİ TEPKİLİ

Mevlana'nın sözlerinin yazılı olduğu harflerin bile çalındığı tesisin atıl görüntüsü de tepkilere neden oldu. İlçe sakini Hasan Çelik (40), “Geçen yıl eşimle buraya çay içmeye gelirdik. Eskiden çok güzeldi. Bugün ise tamamen terk edilmiş‘’ dedi.

HER YERDE İÇKİ ŞİŞELERİ VAR

Tesisin içler acısı halinin kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Çelik ‘’Burada Mevlana'nın çok değerli sözleri vardı, onları da götürmüşler. Kimin gelip gittiği belli değil. Her yerde içki şişeleri var. Buranın acilen bakıma ihtiyacı var” diye konuştu.