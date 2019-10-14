Sosyal medyadan terör örgütü propagandasına gözaltı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 zanlı hakkında yakalama kararı çıkardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, H.E ve İ.K. yakalandı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
AA
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