Sosyal medyada asılsız korona paylaşımları yapan 29 kişi takibe takıldı
Kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve panige sevk etme amaçlı paylaşımlar yapan 29 kullanıcı, gerekli işlemler için ilgili birimlere bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, son dönemde dünyada çok sayıda insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs ile ilgili sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımların tespitine ilişkin çalışma başlatıldı.
GERÇEK DIŞI GÖRÜNTÜ VE SES DOSYALARI PAYLAŞILDI
Çalışma kapsamında, Türkiye'de koronavirüs salgınının görüldüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli ve yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı yönünde gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları da kullanılarak sosyal medyada kamuoyunu endişeye düşürme, toplumu korku ve paniğe sevk etme, yetkili ve sorumlu kuruluşları ve kişileri hedef gösterme amaçlı paylaşımlar yapıldığı belirlendi.
29 KULLANICI TESPİT EDİLDİ
Siber polislerce, söz konusu paylaşımları yaptığı belirlenen 29 kullanıcı tespit edildi. Bu kişilere ait bilgiler, gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili birimlere bildirildi.
'ASILSIZ PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN' UYARISI
Emniyet yetkilileri, vatandaşlardan konuyla ilgili sadece resmi yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını ve sosyal medyadaki bu tarz asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.
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