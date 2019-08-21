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21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:41:50 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:47:27

Sosyal medyada terörü öven şüphelileri 'Sanal Terör' ekibi yakaladı

İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevlerinden alınmasının ardından, Adana'da sosyal medya hesaplarından halkı provoke etmeye çalışan 17 şüphelinin 'Sanal Terör' ekibince takip edilerek yakalandığı ortaya çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ağustos'ta terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik şafak operasyonu yaptı. İçişleri Bakanlığı'nca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye başkanlarının görevlerinden alınmasının ardından, sosyal medya hesaplarından halkı provoke etmeye yönelik paylaşımlarda bulunan 23 şüphelinin evlerine baskın düzenlendi. Özel Harekat polislerinin desteğiyle evlere giren ekipler, 17 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan şüphelilerin, 'terör örgütünün ideolojisini, eylem ve faaliyetlerini, kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarını öven ve destekleyen, örgütün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren ve teşvik eden paylaşımlar yaptığı' iddia edildi.

SANAL TERÖR EKİBİ YAKALADI

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin uzun süredir, terörle mücadele biriminde görev yapan ve 'Sanal Terör' ekiplerince takip edildikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, terör paylaşımlarının, bu birimde görev yapan polisler tarafından adım adım takip edildiği öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 17 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Ekipler 6 şüpheliyi daha yakalamaya çalışıyor.

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