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12 Temmuz 2019 Cuma 11:38:02 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:43:24

Sosyal medya fenomenlerinin yargılandığı davada karar çıktı... Pucca'ya 5 yıl 10 ay hapis!

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" iddiasıyla yargılana 'Pucca' lakaplı Pınar Karagöz, 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı. Aynı davada aynı suçlamayla yargılanan 'Burry Soprano' lakaplı rap şarkıcısı Burak Aydoğduoğlu'nun ise beraatine karar verildi.

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" iddiasıyla yargılana 'Pucca' lakaplı Pınar Karagöz, 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı.  Aynı davada aynı suçlamayla yargılanan 'Burry Soprano' lakaplı rap şarkıcısı Burak Aydoğduoğlu'nun ise beraatine karar verildi. 

İstanbul Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Karagöz ve Aydoğduoğlu katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Müvekkili Pınar Karagöz'ün, üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçunu işlemediğini söyleyen Avukat Ali Furkan Tatlı, "Suçun oluşması için özendirme kastı gerekir. Hatta uyuşturucu karşıtı twitler atmıştır. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Beraatini talep ederiz" dedi.

Sanık Burak Aydoğdu'nun Avukatı Gülşen Orman Çakar, müvekkilinin 11 yaşından beri rap müzik yaptığını belirterek, müvekkilinin uyuşturucu maddeyi teşvik etme ve özendirme suçunu işlemediğini söyledi. Her iki avukat da müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme kısa bir aradan sonra kararını açıkladı. Mahkeme, Pucca olarak tanınan Pınar Karagöz'ü "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan 7 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, cezayı iyi halden 5 yıl 10 aya düşürdü. 

Mahkeme ayrıca sanık Karagöz'ü 3 bin 333 gün adli para cezası karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Burak Aydoğdu hakkında aynı suçtan İzmir'de dava açıldığını gerekçe göstererek, Burak Aydoğduoğlu'nun beraatine hükmetti. 

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 'Pucca' adını kullanan Pınar Karagöz ve 'Burry Soprano' adını kullanan Burak Aydoğdu'nun sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla uyuşturucu madde kullanımını özendirdikleri iddia ediliyordu. 

İddianamede, şüpheli Karagöz'ün sosyal medya üzerinde 1 milyon 72 bin takipçisinin olduğu, yaptığı paylaşımlarla takipçilerini madde kullanımda cesaretlendirdiği ve kullanmaya özendirdiği savunuluyordu. İddianamede, şüpheliler Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğdu'nun, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçundan beşer yıldan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. 

DHA

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