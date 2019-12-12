Sosyal konut nedir? TOKİ sosyal konut projesi şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut' projesi ile dar gelirlilere ev sahibi olma yolunu açtı. Uzun süredir asgari ücretli, düşük gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmeleri adına çalışma yapılacağını söyleyen Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Erdoğan: "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz." dedi. 100 bin TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili aramalar yoğunlaştı. 100 bin TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.



TOKİ 100 BİN KONUT PROJESİ ŞARTLARI NELER?

Toplam yatırım bedeli 17.3 milyar lirayı bulan sosyal konut projeleri azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edilecek.

Başkan Erdoğan:" peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız" dedi.

SOSYAL KONUT NEDİR?

"1 ila 1,5 yıl içerisinde teslim edilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. " diye konuştu.

100.000 konut projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu bilgileri verdi:

"Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır."

"240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız"



Erdoğan, "%10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor." açıklamasını yaptı.

Erdoğan, "100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz." diye konuştu.