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04 Temmuz 2019 11:53 | Perşembe

Sosyal Çalışma Programı kura çekilişi ne zaman? Sosyal Çalışma Programı ne zaman açıklanacak?

Sosyal Çalışma Programı kura çekilişi ne zaman? Sosyal Çalışma Programı ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Sosyal Çalışma Programları, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlar olarak biliniyor. Sosyal Çalışma Programları ile üniversitelilerin çalışma hayatına girmesi ve yaz tatili döneminde para kazanması hedefleniyor. 28 Haziran'da sona eren programlara 200 binin üzerinde başvuru geldi. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

Sosyal Çalışma Programı kura çekilişi ne zaman? Sosyal Çalışma Programı ne zaman açıklanacak? soruları tüm herkes tarafaından merak ediliyor. Sosyal Çalışma Programları ile üniversitelilerin çalışma hayatına girmesi ve yaz tatili döneminde para kazanması hedefleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğini bildirdi. Sosyal Çalışma Programlarına 200 binin üzerinde başvuru geldi. Sosyal Çalışma Programına dair tüm soruları sizler için yanıtladı. İşte Sosyal Çalışma Programı hakkında tüm detaylar... 

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? 
Sosyal Çalışma Programı kura çekilişi 5 Temmuz 2019 günü elektronik ortamda gerçekleştirilecek. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MEB Şura Salonu'nda, "Sosyal Çalışma Programı"nın ilk katılımcılarının belirleneceği programa katıldı. Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe yerleştirmemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 570 bini aştı." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğini bildirdi.

SOSYAL ÇALIŞMA NEDİR?
Sosyal Çalışma Programları, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır. Program düzenlenebilecek alanlar şöyledir:

• Doğanın korunması.

• Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.

• Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.

• Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

SOSYAL ÇALIŞMA NEREDE UYGULANIR?
Sosyal Çalışma Programları, İŞKUR işbirliği ile kamu kurumlarında uygulanır.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA KİMLER KATILABİLİR?
Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanısıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA KİMLER KATILAMAZ?
Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamaz. (Fakat bunların yanısıra aktif bir lisans veya önlisans öğrenim kaydı olan kişiler katılabilir.)
18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri katılamaz.

Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamaz.

Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında öğrencilik kaydı aktif olmayan öğrenciler katılamaz.
Bahar dönemi dersleri bitmeyen öğrenciler katılamaz. (Dersleri bitmiş ancak finalleri veya bütünleme sınavları bitmemiş öğrenciler katılabilir.)

Yaz döneminde ders alan öğrenciler katılamaz.

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonu itibarıyla genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde (transkript) 4’lük sistemde 2’nin, YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosunda 53.33’ün veya varsa üniversitelerce ayrıca belirlenen başarı puanının altında olan öğrenciler programa katılamaz. Bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanamayan öğrenciler için ilgili dönem itibarıyla başarısız olanlar da programa katılamaz.

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