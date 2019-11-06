  • Bist 100
    100577
  • Dolar
    5,7540
  • Euro
    6,3842
  • Altın
    275,6720
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Her Yerde Sen final mi yapacak? Her Yerde Sen neden final yapıyor? Her Yerde Sen final mi yapacak? Her Yerde Sen neden final yapıyor?
Eminönü'nde balık-ekmek teknesi çalışanlarından mahkeme kararına tepki: Başka ne iş yapacağız? Eminönü'nde balık-ekmek teknesi çalışanlarından mahkeme kararına tepki: Başka ne iş yapacağız?
Göç İdaresi sözleşmeli personel alımı yapıyor! Göç İdaresi sözleşmeli personel alımı şartları neler? Göç İdaresi sözleşmeli personel alımı yapıyor! Göç İdaresi sözleşmeli personel alımı şartları neler?
İmamoğlu kitabı piyasaya çıktı parti karıştı! Canan Kaftancıoğlu öfkeli İmamoğlu kitabı piyasaya çıktı parti karıştı! Canan Kaftancıoğlu öfkeli
İlk rüzgar türbini fabrikası kasım sonunda devreye girecek İlk rüzgar türbini fabrikası kasım sonunda devreye girecek
Dijital merkez bankası parası geliyor Dijital merkez bankası parası geliyor
Böbrekteki işlev kaybı organ nakline kadar ilerleyebiliyor Böbrekteki işlev kaybı organ nakline kadar ilerleyebiliyor
Üniversitede 'Hoca' müzik dünyasında 'ChanCe' Üniversitede 'Hoca' müzik dünyasında 'ChanCe'
TÜYAP Kültür Fuarları Onur Ödülleri sahiplerini buldu TÜYAP Kültür Fuarları Onur Ödülleri sahiplerini buldu
Soner Yalçın'dan Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi dikkat çeken yazı: Çıkalım dünya ringine gerçekleri anlatalım Soner Yalçın'dan Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi dikkat çeken yazı: Çıkalım dünya ringine gerçekleri anlatalım
Fatih gemisi sondaj için hazır Fatih gemisi sondaj için hazır
İBB'nin 'bayram kutlaması' ihalesi Beylikdüzü'nden tanıdık isme İBB'nin 'bayram kutlaması' ihalesi Beylikdüzü'nden tanıdık isme
Ünlü şarkıcı Işın Karaca boşandı Ünlü şarkıcı Işın Karaca boşandı
Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı Diyarbakır'dan Suriye sınırına havan sevkiyatı
Yeniden değerleme zam oranını Başkan Erdoğan belirleyecek Yeniden değerleme zam oranını Başkan Erdoğan belirleyecek
Bakan talimat verdi! Süreç durduruldu Bakan talimat verdi! Süreç durduruldu
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: Paramız olmadığı için S-400 alamayacağız Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic: Paramız olmadığı için S-400 alamayacağız
Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Bakan Soylu'dan Avrupa'ya: Nato kafa, Nato mermer Bakan Soylu'dan Avrupa'ya: Nato kafa, Nato mermer
Bakan Dönmez açıkladı! 50 milyon kişi aktif kullanıyor Bakan Dönmez açıkladı! 50 milyon kişi aktif kullanıyor
Veteriner döven Yağmur Aşık hakkında zorla getirilme kararı Veteriner döven Yağmur Aşık hakkında zorla getirilme kararı
Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu Trabzonspor'dan TFF'ye kural hatası başvurusu
Libertadores Kupası final maçı Peru'da oynanacak Libertadores Kupası final maçı Peru'da oynanacak
Boron'un yeni ürünlerinin lansmanı bu hafta yapılacak Boron'un yeni ürünlerinin lansmanı bu hafta yapılacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Kasım 2019 Çarşamba 13:06:34 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 13:12:17

Soner Yalçın'dan Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi dikkat çeken yazı: Çıkalım dünya ringine gerçekleri anlatalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi gazeteci Soner Yalçın çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. Yalçın, Yalçın yazısında, Türk'ün Türk'e propagandasından vazgeçelim artık.Batı medyası Türkiye'yi hedef mi yapıyor; çıkalım dünya ringine gerçekleri anlatalım. Keza onların neler yaptığını yüzlerine vuralım. Ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan’ın 13 Kasım’da ABD’ye gerçekleştireceği olası ziyaret hala netlike kazanmadı. 

Olası ziyaret öncesinde ise gazeteci Soner Yalçın konu ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. 

ABD’nın Teksas’ta gerçekleştirdiği ihlaller hakkında yazan yalçın, “ABD'nin bölgeye ve nüfusa göre ikinci büyük eyaleti. Dallas dizisinden bilirsiniz!

Teksas…

Komşu ülke Meksika ile sınır. Meksika Körfezi ile de kıyı şeridi var…

Anımsayınız: Donald Trump'ın bu sınıra duvar inşa etmek için istediği 5.7 milyar dolara Temsilciler Meclisi izin vermedi. Bunun üzerine Trump “bu mesele güvenlik sorunudur” diye Pentagon'dan 2.5 milyar dolar aldı. Konu yargıya taşındı; Anayasa Mahkemesi duvar inşasına “ülke güvenliği için gereklidir” yanıtı vererek Trump'ı onayladı…

Duvar inşası hızla yapılıyor. Çünkü: ABD'nin Teksas sorunu var!

Şöyle:

Teksas Kızılderililerin memleketi…

Teksas'a ilk girenler İspanyollar. Zaten adını onlar verdi. Halen eyaletin yüzde 30'u İspanyolca konuşuyor.

Sonra Fransızlar Teksas'ta koloni kurdu. (Ki Teksas, Fransa topraklarından yüzde 10 daha büyüktür.) Ardından Meksika, Teksas'ı topraklarına kattı.

En sonunda ABD, Meksika'yı savaşta yenerek Teksas'ı işgal etti.

Emperyalist işgaller sırasında Teksas, 1836-1845 yılları arasında bağımsız cumhuriyet oldu.

Fakat… Petrol, sığır, bizon, pamuk kaynağı Teksas'ın elden çıkmasına ABD rıza gösterir mi; tekrar üstüne kondu!” ifadelerine yer verdi.

Teksas’ın bağımsızlığı için mücadele eden Rick McLaren’in mücadelesine atıfta bulunan gazeteci Soner Yalçın, 5 Kasım 1997’de Rick McLaren’e 99 yıl, yardımcısı Robert Otto’ya 50 yıl hapis cezasının verildiğini belirtti.

İlerleyen süreç içerisinde de Teksas’ın bağımsızlığı için mücadele eden ve destek veren isimlerin teker  teker yakalanarak veya öldürülerek etkisiz hale getirildi. ABD’nin söz konusu ihlaller hakkında yaptığı açıklamalar ise, “Terörü doğmadan yok ettik! ABD’yi bölmelerine izin vermedik.” Şeklinde oldu.

YAZININ AMACI ŞU:

Teksas hakkında detaylı bilgi veren gazeteci Soner Yalçın, yazının amacı hakkında, “Türk'ün Türk'e propagandasından vazgeçelim artık. Batı medyası Türkiye'yi hedef mi yapıyor; çıkalım “dünya ringine” gerçekleri anlatalım. Keza onların neler yaptığını yüzlerine vuralım:

– “Sen Teksas'ın bağımsızlığına izin vermiyorsun; ‘teröre karşı acımasız olacağız' diyorsun ama bizim binlerce insanımızı katleden terör örgütüne silah yardımında bulunacaksın!”

Savunma yapmaktan vazgeçelim…

Batı kamuoyuna seslenelim…

Bu sebeple diyorum ki:

– Devlet, duygu ile değil akıl ile yönetilir. Ne dedi Napolyon, “Bir devlet adamının kalbi kafasında olmalıdır!”

Devlerin gururu nihai zaferle taçlanır, biçimsel günlük kabadayılıkla değil.

Keşke…

Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener kol kola girip ABD'ye gitse. Küresel medya önüne çıkıp terör devletinden, mültecilerden, sözde Ermeni soykırımından bahsetse…
Bunun yerine enerjimizi gereksiz konulara sarf etmiyor muyuz?

Trump, -Bayan Merkel dahil- kimlere kabalık yapmadı ki? Trump ciddiye alınır mı? Sadece ondan faydalanılır!

ABD'ye gidilir, haklılığımız dünyaya anlatılır.” Ifadelerine yer verdi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ