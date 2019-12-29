29 Aralık 2019 Pazar 21:28:47 | Son Güncelleme: 29 Aralık 2019 Pazar 22:37:20
Somali'de hayatını kaybeden iki Türk vatandaşının cenazesi Ankara'ya getirildi
Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi Ankara'ya getirildi
Sağlık Bakanı Koca, Somali'deki patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili'nin uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
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