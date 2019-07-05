05 Temmuz 2019 Cuma 09:04:10 | Son Güncelleme: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:25:39
Sondakika... 12 bin sağlık personeline atama müjdesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu son dakika haberine göre, daha önce söz verilen sağlık personelinin atamaları başlıyor. 29 bin 689 sağlık çalışanının kamuda istihdamına yönelik çalışma kapsamında 12 bin sözleşmeli sağlık personelini daha atanacak.
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