"Son terörist bitene kadar mücadele sürecek"

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir” dedi.

DEVLETİN BEKASI İÇİN

Akar, mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi: “Bu mücadele, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, yurtiçinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtiçinde ve sınır ötesinde devletimizin bekası, aziz milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken aynı zamanda mavi vatanımızda ve Kıbrıs’ta hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta; eş zamanlı olarak NATO, AB, BM ve AGİT bünyesindeki görevlerini de başarıyla yerine getirmektedir.

ETKİN, CAYDIRICI ORDU

Yerli ve milli savunma sanayiine dayalı imkan ve kabiliyetleri, üstün niteliklere sahip kahraman ve fedakar personeli ile Türk Silahlı Kuvvetleri; etkin, caydırıcı ve saygın bir ordu olarak bölgemizde ve dünyada güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürecektir.”