19 Ocak 2020 Pazar 10:10:48 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 10:15:17
Son Dakika... Zincirlikuyu'dan Avcılar istikametine giden metrobüs kaza yaptı
Zincirlikuyu'dan Avcılar istikametine giden metrobüs, Okmeydanı durağında önündeki metrobüse çarptı.
Kazada metrobüs sürücüsü yaralanırken, yolcular büyük panik yaşadı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ayrıntılar geliyor...
İHA
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