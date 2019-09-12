Son dakika... Firari eski hakim Nalan Can "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yaklaşık 3 yıldır firar olan ve Denizli'de yakalanan eski hakim Nalan Can'ın "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına hükmetti.
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesinde görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 eski hakim ve savcının yargılandığı davanın firari sanıklarından Nalan Can Denizli'de yakalandı.
Yaklaşık 3 yıldır aranan Can, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla davaya bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinde hakim karşına çıktı.
Mahkeme heyeti, Can'ın terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanmasını kararlaştırdı.
(AA)
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