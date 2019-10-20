20 Ekim 2019 Pazar 10:02:07 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 10:05:33
Son Dakika... Van'da korkutan deprem
Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye noktayı koydu! 120 saatin sonunda bir tane bile kalmayacak
- Dışişleri Bakanlığı'ndan AF örgütüne sert cevap
- Gıda teröristlerinin etiketleri değiştirme yöntemi şaşkına çevirdi!
- Türkiye ABD'yi dize getirdi teröristler şoka uğradı! İşte başarının ardındaki unsurlar
- Harekat huzur ve özgürlük getirdi