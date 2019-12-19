Uludağ'da cansız bedeni dün bulunmuştu: Kimliği belli oldu
Uludağ'da dün bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu teşhis edildi.
Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Mert Alpaslan'a ait olduğu belirlendi.
Efe Sarp'ın cesedinin yakınları tarafından teşhis edilmesinin ardından, bulunduğu kayalık ve sarp alandan çıkarılan ikinci cansız beden, 112 Acil Servis ambulansıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.
Bu cesedin Mert Alpaslan'a ait olduğunu yakınlarının teşhis ettiği öğrenildi. Adli Tıp uzmanlarının yaptığı ilk incelemede, Alpaslan'ın ölüm nedeninin de "ısı kaybına bağlı hipotermi" olarak belirlendiği ifade edildi.
Adli Tıp Kurumunda gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeleri yakınlarına teslim edilecek iki arkadaştan Efe Sarp'ın Aydın'da, Mert Alpaslan'ın ise İstanbul Küçükçekmece'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
AA
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