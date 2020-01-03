Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur.

ÜLKELERİNE GÖNDERİLEN TERÖRİSTLER

11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 150 oldu