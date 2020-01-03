03 Ocak 2020 Cuma 14:01:18 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 14:11:51
Türkiye'deki kayıtlı Suriyeli sayısı açıklandı
Bugün itibarıyla Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30 olarak açıklandı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur.
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