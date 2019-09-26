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26 Eylül 2019 Perşembe 10:52:23 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:55:28

Son Dakika: Türkiye genelinde Dumansız Araç Uygulaması: 5 bin 63 araç sürücüsüne ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı “Dumansız Araç Uygulaması 2019-1” yapıldı. Uygulamada, 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı “Dumansız Araç Uygulaması 2019-1” yapıldı. Uygulamada, 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulandı.

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanununda yer alan; “Tütün ürünleri, hususi araçların sürücü koltukları ile taksi hizmeti verenler dahil olmak üzere karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu toplu araçlarında tüketilemez” aykırı hareket edenler “Kabahatler Kanunun 39. madde hükmüne göre ceza alır” maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından ülke genelinde eş zamanlı “Dumansız Araç Uygulaması (2019-1)” gerçekleştirildi

UYGULAMAYA 37 BİN 65 PERSONEL KATILDI

Uygulama, araçlarda tütün kontrolü denetimi yapmak, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla karayolu ve denizyolunda gerçekleşti. Ülke genelinde 9.419 karma ekip, 169 dedektör köpek ve 37 bin 65 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara kullanımı kabahatinden idari para cezası uygulandı.

150 BİN 381 ARAÇ KONTROL EDİLDİ

Uygulamada, 150 bin 381 adet araç kontrol edildi, eksiği tespit edilen 9 bin 10 araca idari para ceza verildi, 1.866 araç ise trafikten men edildi. Uygulamada, 365.153 şahıs kontrol edildi, 1 silahlı terör örgütüne üye olma, 2 adam öldürme, 11 uyuşturucu suçları, 19 hırsızlık, 11 dolandırıcılık, 3 yağma/gasp, 1 çocuğun cinsel istismarı, 645 diğer suçlardan olmak üzere toplam 693 aranan şahıs yakalandı. 84 şahsa adli işlem tesis edildi, bunlardan 16’sı gözaltına alındı.

Uygulamada ayrıca 2 kayıp çocuk ailesine teslim edildi, 4 kayıp şahıs bulundu. 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 22 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 30 adet kesici/delici alet, 4 adet kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 32 gram esrar, 8 adet uyuşturucu hap, 3160 paket kaçak sigara, 179 litre kaçak içki ele geçirildi.

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