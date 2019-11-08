08 Kasım 2019 Cuma 13:52:23 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 15:38:24
Son Dakika: Türk ve Rus askerlerince üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı
Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerince, Suriye'de Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen üçüncü ortak kara devriyesi tamamlandı.
Şırnak'ın İdil ilçesi Alakamış köyü karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı ve Derik arasındaki Kahtaniye ile El Malikiye ilçeleri arasındaki Dayrunağa bölgesinde yaklaşık 4 saat süren Türk-Rus askerleri ortak kara devriyesi tamamlandı. Türk-Rus askerleri, Suriye'nin Kamışlı ve Derik arasındaki yaklaşık 4 saat süren devriyenin ardından geri döndü.
Devriyeyi gerçekleştiren konvoya insansız hava araçları da eşlik etti.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasındaki dikkat çeken detayı Yörünge Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ceyhun Bozkurt açıkladı
- 'Ulu Cami'mizin silüetini bozan yapılara ilişkin bir kamulaştırma süreci başlatacağız'
- Ekrem İmamoğlu’nun "temel atmama" törenine sert tepki! Arıtma tesisi çevreye zarar verir mi?
- Başkan Erdoğan: Harekatta gelinen noktayı yüz yüze değerlendireceğiz
- İstanbul'da yakalanan teröristlerin 'bombalı araç' hazırlığı ortaya çıktı