Son Dakika: Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç'e doğru ilerlemeye başladı
Mümbiç sınırında güvenli bölgede bekleyen Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç'e doğru ilerlemeye başladı. Bölgeden çatışma sesleri duyuluyor.
Mümbiç sınırında güvenli bölgede bekleyen Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç'e doğru ilerlemeye başladı. Bölgeden çatışma sesleri duyuluyor.
Fırat'ın batısında Mümbiç sınırında operasyon için hazır bekleyen Türk tankları, zırhlı araçlar ve MSO birliklerinin yer aldığı ağır silahlı araçlar, Mümbiç'e doğru harekete geçti. Sınırı geçen TSK ve MSO, Mümbiç merkeze doğru ilerliyor. Bölgeden çatışma sesleri duyulmaya başlandı.
(İHA)
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