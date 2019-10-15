15 Ekim 2019 Salı 13:24:45 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 13:35:54
Son Dakika: Türk Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türk Konseyi Liderler Zirvesi ortak bildirisinden: 'Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunacaktır.'
Türk Konseyi Liderler Zirvesi ortak bildirisinde Barış Pınarı Harekatı'na destek vurgusu yapıldı. Bildiride "Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına katkıda bulunacaktır." ifadeleri kullanıldı..
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- Son Dakika: Türk Konseyi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
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