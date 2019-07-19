19 Temmuz 2019 Cuma 02:16:42 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 02:30:25
Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda göre, Tunceli bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- F-35 Projesi tamamen iptal edilirse ne olur?
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine devam edecek
- İçişleri Bakanı Soylu: Düzce'de 4'ü çocuk 2'si kadın 7 kişi kayıp
- 'AK Parti'ye terörle tanımlama yapılması siyasi ahlakla bağdaşmaz'
- Son Dakika... Milli Savunma Bakanı Akar'dan F-35 açıklaması