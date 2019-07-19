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19 Temmuz 2019 Cuma 02:16:42 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 02:30:25

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Tunceli'de düzenlenen hava destekli operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda göre, Tunceli bölgesinde hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. 

AA

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