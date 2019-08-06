Son Dakika: TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.