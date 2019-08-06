06 Ağustos 2019 Salı 08:57:37 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 09:11:12
Son Dakika: TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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