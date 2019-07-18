18 Temmuz 2019 Perşembe 09:03:40 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:22:23
Son dakika... TSK'dan Kandil'e hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait hedefler vuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu" ifadeleri kullanıldı.
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- Son dakika... TSK'dan Kandil'e hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi