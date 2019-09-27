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27 Eylül 2019 Cuma 16:58:58 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 17:11:14

Son Dakika... TSK ve MİT'ten K. Irak'a ortak operasyon: 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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